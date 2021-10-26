معلومات عن الخلية الأولى لتنظيم بيت المقدس بعد حجز طعون المدانين للحكم

كتب إيهاب المهندس

وصلت طعون المدانين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس"، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والمؤبد، فى اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، أبرزها اغتيال الشهيد محمد مبروك، لمحطته النهائية بعد تحديد جلسة 11 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتناولت حيثيات القضية التى أصدرتها محكمة الموضوع برئاسة المستشار حسن فريد، العديد من العمليات الإرهابية الخسيسة التى نفذها التنظيم ضد المدنيين ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وتناولت الحيثيات جزء من اعترافات المتهم محمد عفيفى الرجل الثانى بالتنظيم وتحدث عن خلايا الجغرافية التابعة للتنظيم وأعضائها، وسنعرض العديد من المعلومات حول الخلية الأولى بالدقهلية ومنها..

1 ـ الخلية تم تأسيسها بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

2 ـ مسئول الخلية المتهم رقم 102 بأمر الإحالة أحمد محمد السيد.

3ـ من أعضائها المتهمين 103، 104، 107، 108، 110، والمتوفى حسن عبد العال.

4 ـ تم استقطاب أعضائها بمعرفة المتهم رقم 34 بأمر الإحالة أنور صالح.

جدير بالذكر أن القضية ضمت 208 متهمين منهم 46 هاربًا 22 متوفيًا، و140 حضوريًا، وتداولت أمام محكمة الجنايات 121 جلسة، وكان عدد شهود الإثبات فى القضية 830 شاهدًا، واستمعت المحكمة إلى 310 من شهود الإثبات، كما استمعت المحكمة إلى شهود النفى الذين أحضرهم الدفاع وعددهم 33 شاهدًا.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية العديد من الجرائم والاتهامات أهمها تنفيذ 54 عملية إرهابية، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات منشآت أمنية عديدة.