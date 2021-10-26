اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 12:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مطار القاهرة ينقل اليوم أكثر من 34 ألف راكب على متن 307 رحلات جوية

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 11:27 ص
مطار القاهرة ينقل اليوم أكثر من 34 ألف راكب على متن 307 رحلات جوية مطار القاهرة الدولى - ارشيفية
كتب أحمد مصطفىً

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نقل مطار القاهرة الدولى اليوم، الثلاثاء، أكثر من 34 ألف راكب، وذلك على متن 301 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية. 
 
وحسب مصادر فى المطار، من المنتظر أن يغادر المطار 154رحلة جوية تقل على متنها 19024 راكبا إلى عدة وجهات دولية منها نيويورك لندن باريس أسطنبول ألكويت فيينا أديس أبابا موسكو روما فرانكفورت برلين أمستردام بودابست زيورخ بغداد ميلانو لارنكا إنجمينا موسكو كييف مسقط لاجوس أبوجا هوانزو بيروت أبوظبى أربيل دبى الشارقة البحرين جدة المدينة الدمام الرياض أثينا رأس الخيمة عمان نيروبى دوالا الدوحة بغداد.
 
فى حين يستقبل مطار القاهرة 153 رحلة تنقل على متنها15450 راكب قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة منها نيويورك زيورخ تورنتو نيويورك فرانكفورت لندن باريس روما فيينا موسكو أسطنبول ميلانو كييف أديس أبابا عمان الكويت الدوحة جده المدينة دبى أبوظبى لارنكا بودابست جنيف أمستردام أثينا مسقط إنجمينا لاجوس بيروت أبوجا الشارقة البحرين والعديد من الوجهات الأخرى.
 
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
 
كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.
 

وزارة الطيران

شحن جوي

مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران

تسير رحلات اليوم

رحلات مصر للطيران

عدد رحلات مصر للطيران

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تجديد حبس راكب بتهمة محاولة تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة 15 يوما

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 10:06 م

استقبال أكثر من مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون اليوم بمطار القاهرة.. الصحة: توريد 7 ملايين جرعة من اللقاحات حتى آخر الشهر الجارى.. وتؤكد: لن نخلط بين اللقاحات إلا فى حالات السفر الضرورية

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 12:00 ص

الوجهات العربية اليوم تحدث حالة من الانتعاش بمطار القاهرة 162 رحلة

الأحد، 24 أكتوبر 2021 08:43 م

الصحة تعلن استقبال مليون و398 ألف جرعة من لقاح فايزر بمطار القاهرة الدولى

السبت، 23 أكتوبر 2021 11:49 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة