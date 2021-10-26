مصرع طالبة وإصابة 2 آخرين بحادث سير على طريق "المحلة - طنطا"

الغربية عادل ضرة

لقت طالبة بالمعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة مصرعها وأصيب 2 آخرين بعدما أن صدمتهم سيارة أثناء عبور طريق المحلة طنطا أمام المعهد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



وتلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز المحلة بورود إشارة إلى شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة طنطا.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين اصطدام سيارة بـ3 طالبات بالمعهد العالي للعلوم التجارية، ما أسفر عن مصرع طالبة وإصابة 2، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.