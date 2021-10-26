مصرع شخص وإصابة 3 فى انقلاب سيارة بمنطقة جبل الزيت بطريق غارب - الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقي شخص مصرعه، بينما اصيب 3 اخرين، ظهر اليوم الثلاثاء، اثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق راس غارب - الغردقة، وتحديدا بعد منطقة جبل الزيت، تم نقل المصابين والجثة لمستشفي الغردقة العام ، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة .



كان ورد بلاغ لغرفة عمليات مرفق اسعاف البحر الاحمر يفيد انقلاب سيارة ملاكي بعد منطقة جبل الزيت في اتجاه الغردقة بطريق رأس غارب الغردقة، تم الدفع بسيارات الاسعاف من نقاط الاسعاف المتمركزة علي الطريق .



فور وصول سيارات الاسعاف تبين مصرع شخص، واصابة 3 اخرين في الحادث تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي الغردقة العام ونقل المصابين الثلاثة لنفس المستشفي لتلقي العلاج، وتم اخطار الاجهزة الامنية لاتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستخراج تصريح الدفن للجثة المتوفاه في الحادث .







