مصرع سيدة وابنتها وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

انقلبت سيارة ملاكي بمنطقة الهرم بالجيزة، مما أسفر عن مصرع سيدة وابنتها، وإصابة 3 آخرين من أفراد أسرتها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بمنطقة الهرم. وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث انقلاب سيارة ملاكي تقودها سيدة، مما أسفر عن مصرعها وابنتها، وإصابة 3 آخرين من أفراد أسرتها، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.