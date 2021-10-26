اليوم السابع
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مستشار الرئيس للصحة: لا توجد آثار جانبية خطيرة للقاحات كورونا.. صور

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 01:11 م
مستشار الرئيس للصحة: لا توجد آثار جانبية خطيرة للقاحات كورونا.. صور الدكتور محمد عوض تاج الدين
كتبت أمل علام - عزوز الديب - تصوير خالد كامل

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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، أن لقاح واحد فقط هو الذى أجيز عالميا للأطفال للوقاية من كورونا، ونحن ندرس هذا النوع.

وأضاف عوض تاج الدين، إن لقاح كورونا أجيز للحوامل والمرضعات، موضحا أن الأنواع التى تم تسجيلها سيتم استخدامها فى مصر، موضحا أن السيدة الحامل تضمن حماية للطفل بعد الـ 6 شهور الأولى من ولادة الطفل.

وتابع: وصلنا إلى استخدام  32 مليون جرعة، ولم يتم تسجيل أى أثار جانبية للقاحات كورونا، موضحا أن الآثار الجانبية الخطيرة لم تسجل لدينا، حيث أن الأعراض تكون خفيفة بعد تلقى اللقاح. 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (8)
 

 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (9)
 

 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (10)
 

 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (11)
 

 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (12)
 

 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (13)
 

 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (14)
 

 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (15)
 

 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (16)
 

 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (17)
 

 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (18)
 

 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (19)
 

 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (20)
 

 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (21)
 

 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (22)
 

 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (2)
 

 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (3)
 

 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (4)
 

 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (5)
 

 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (6)
 

 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (7)
 

 


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