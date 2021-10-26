اليوم السابع
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مستشار الرئيس للصحة: إصابات كورونا فى تزايد.. ومصر وفرت جميع اللقاحات.. صور

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 01:09 م
مستشار الرئيس للصحة: إصابات كورونا فى تزايد.. ومصر وفرت جميع اللقاحات.. صور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجهورية
كتبت أمل علام - عزوز الديب - تصوير خالد كامل

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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مؤتمر صحفى اليوم للإعلان عن تفاصيل المؤتمر العلمى للجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، أن الأطباء كان لهم دور كبير فى السيطرة على فيروس كورونا.

وأضاف عوض تاج الدين، أن هناك زيادة فى أعداد إصابات فيروس كورونا وعدد الحالات التى تدخل الرعاية المركزة والوفيات أيضا، موضحا أنه يتم التعامل مع كل تلك الحالات فى كل الاحوال، مؤكدا أن هذه الأرقام التى تم رصدها من خلال وزارة الصحة والسكان، ولكن الخبرة تتعامل مع الحالات البسيطة والمتوسطة خارج المستشفيات ولدينا حالات قد تكون شديدة، ولكن 85% تكون بسيطة او متوسطة وتعالج فى المنزل، والحالات الشديدة يتم علاجها بالمستشفيات، موضحا أننا لم نصل إلى الذروة حتى الآن، الموجة الرابعة لا زالت تتزايد.

وتابع: دخول الحالات وكثير من الحالات تتشابه ما بين كورونا والانفلونزا الموسمية، ولكن لا بد من التأكيد على وسائل الاحتراز لتقليل انتشار العدوى، موضحا ان الدولة قامت بعمل ملحمة بكل المقاييس لتوفير لقاحات كورونا ولم تبخل لتوفير اللقاحات، مشيرا إلى أن هذه المنظومة كانت قبل توفير أى لقاح فى العالم، ومنذ أن بدأت جامعة اكسفورد بالدراسات، وتواصلنا مع الجامعة ومؤسسة جافى وقمنا بعمل اتصالات مكثفة .

وأوضح، أنه حتى أمس طالب مدير منظمة الصحة العالمية بالتوزيع العادل للقاحات، ومصر استطاعت توفير جميع أنواع اللقاحات، والأكثر منها تم دفع ثمنها، حيث تم دفع 400 مليون دولار للقاحات، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقى وفر لقاح جونسون، ولنا حصة تبلغ 20 مليون جرعة من لقاح جونسون، وكل يوم الناس تزداد للإقبال على اللقاح، وتم تطعيم طلبة الجامعات، موضحا أنه لن يسمح بدخول أى طالب للجامعة إلا بعد تلقى اللقاح.

وقال: المؤتمر العلمى الذى يعقد فى الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجارى يكشف آخر المستجدات المتعلقة بعلاجات وتشخيص أمراض الصدر والتدرن، وكذلك مناقشة التحورات الجديدة لفيروس كورونا.

من جانبها، قالت الدكتورة جيهان العسال أستاذ الأمراض الصدرية ونائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن المؤتمر الـ 62 للجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، يشارك فيه اهم متحدثين من امريكا وعدد من الدول الأوربية، والذى يتميز مشاركة جميع الجامعات المصرية، والمحاضرات على مدار 3 أيام بـ 120 محاضرة .
 
وأضافت: يناقش المؤتمر أحدث العلاجات المدرجة في بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا، وفقا لمستجدات وتحورات الفيروس، وذلك بالتزامن مع حملات التوعية بأهمية التطعيمات وتوافرها وتنوعها، والإعلان عن أدوية وعلاجات مستحدثة مع طرح العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية إضافة إلى البرتوكولات المستحدثه لعلاج أمراض الصدر والحساسية والسدة الرئوية.
 
وأشار الدكتور الدكتور أيمن فرغلى استشارى أمراض الصدرية، إلى أنه سيتم عرض الجديد فى فيروس كورونا، موضحا أننا نتميز بأننا سنلقى الضوء على ارتفاع ضغط الشريان الرئوى باهم المتحدثين من اليابان عن كل ما هو جديد فى التدخلات الصدرية، والأمراض الشائعة مثل التليفات الرئوية .
 
مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (8)
 

 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (9)
 

 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (10)
 

 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (11)
 

 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (12)
 

 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (13)
 

 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (14)
 

 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (15)
 

 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (16)
 

 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (17)
 

 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (18)
 

 

مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (19)
 

 

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مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (21)
 

 

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مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (3)
 

 

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مؤتمر صحفى - الدكتور محمد عوض تاج الدين (7)
 

 

 


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مؤتمر صحفى

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