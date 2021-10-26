لمرضى قرحة المعدة.. نظامك الغذائي للحفاظ علي صحتك

فاطمة ياسر

ألم شديد في المعدة وعدم القدرة علي تناول الطعام، بالإضافة إلي إصابتك بالإمساك، وفقدان الوزن، يعد من أبرز الأمور التي تشير إلي إصابتك بقرحة المعدة، هذا المرض الذي يعد أزمة عند الإصابة به بسبب إعاقة الحياة اليومية.

وهناك بعض الأطعمة المسموحة وبعض الغير مسموحة لمرضي قرحة المعدة، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline"، الذي أكد أخذ المسكنات وتناول أطعمة غير صحية تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة.

وقدم التقرير الأطعمة المسموحة لمرض قرحة المعدة، ومنها:

-الألبان ومشتقاتها تعد خيرا جيدا لمرضي قرحة المعدة، ولذا يمكنك تناول الزبادي، والحليب.

-علي مرضي قرحة المعدة الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف، لأنها تقلل من كمية الأحماض في المعدة، ولذا عليك تناول الخيار والخس والتفاح والشوفان.

-تناول الأطعمة الغية بفيتامين أ، فهي تلعب دور هام لمرضي قرحة المعدة، ومنها تقليص قرحة المعدة، ولذا يمكنك تناول البطاطا الحلوة، والسبانخ والجزر.

وبالنسبة للأطعمة الممنوعة علي مرضي قرحة المعدة فالتالي:

-الأطعمة مرتفعة الدهون لأنها تحتاج لوقت طويل في الهضم، وهذا الأمراض يعرضك للشوع بتقلصات وألم وانتفاخ في المعدة.

-الأطعمة الحارة، أي التي تحتوي علي نسبة عالية من المواد الحارة كالفلفل الأسود والشطة، فهي تعمل علي تهيج المعدة.

-أثبتت الدراسات الطبية الحديثة، ان الإكثار من تناول الحمضيات له دور كبير في الإصابة بقرحة المعدة، ولذا يجب التوقف عن تناولها، ومن ضمنها البرتقال والليمون.

-إذا كنت من عاشقين المشروبات الغنية بالكافيين ومصاب بقرحة المعدة، فعليك التوقف علي تناوله لأنه يتسبب في ظهور العديد من الأعراض الشديدة، كألم في المعدة.