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فيس بوك يسجل 9 مليارات دولار أرباحا خلال 3 أشهر رغم الأزمات

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 11:12 ص
فيس بوك يسجل 9 مليارات دولار أرباحا خلال 3 أشهر رغم الأزمات فيس بوك
كتبت: نهال أبو السعود

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أعلنت شركة فيس بوك عن أرباحها خلال الربع الثالث من العام في الوقت الذى تواجه فيه أزمات عدة، ووفقا لشبكة بي بي سي جاءت الأرقام أفضل من المتوقع حيث حققت الشركة 9 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر ارتفاعا من 7.8 مليار دولار العام الماضي.

يأتي ذلك وسط مزاعم جديدة عن سلوك غير أخلاقي من قبل فرانسيس هاوجين الموظفة السابقة، والتي كشفت عن وثائق داخلية تضع الربح فوق امان المستخدم.

تشير تقارير إعلامية متعددة إلى أن الوثائق تظهر أن فيس بوك فشل في تعديل المحتوى الذي يروج لخطاب الكراهية والاتجار بالبشر خارج الولايات المتحدة.

يوم الاثنين، قال الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك، مارك زوكربيرج: "ما نراه هو جهد منسق لاستخدام المستندات المسربة بشكل انتقائي لرسم صورة خاطئة لشركتنا".

في 12 شهرًا حتى 30 سبتمبر ، قال عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إن قاعدة المستخدمين الشهرية نمت بنسبة 6% لتصل إلى 2.91 مليار، ومع ذلك ، على الرغم من أرباحها القوية ، إلا أن إيراداتها كانت أقل قليلاً من توقعات المحللين ، وسط "رياح معاكسة" سببتها قواعد خصوصية Apple.

تخضع أكبر شبكة وسائط اجتماعية في العالم للتدقيق من قبل المشرعين والمنظمين العالميين ، بما في ذلك من لجنة التجارة الفيدرالية ، التي رفعت دعوى قضائية ضد الاحتكار تزعم وجود ممارسات مانعة للمنافسة.

وزادت الوثائق المسربة من حده الامر حيث شملت بحث داخلي حول تأثيرات انستجرام على الصحة العقلية للمراهقين وتعامل عملاق وسائل التواصل الاجتماعي مع أحداث شغب 6 يناير في الكابيتول.

وعلى الرغم من المزاعم ، ارتفعت أسهم فيس بوك بنسبة 1.3 % بعد ساعات التداول يوم الاثنين وارتفع سهم الشركة بنحو 20% حتى الآن هذا العام.


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مارك زوكربيرج

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