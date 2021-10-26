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صورة اليوم.. إقبال كبير من الأفواج السياحية على معبد الملكة حتشبسوت غرب الأقصر

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 06:05 م
صورة اليوم.. إقبال كبير من الأفواج السياحية على معبد الملكة حتشبسوت غرب الأقصر إقبال سياحى كبير من الأفواج السياحية على معبد الملكة حتشبسوت غرب الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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حصل "اليوم السابع" على صورة مميزة للإقبال السياحى الكبير من الأفواج السياحية من حول العالم، اليوم الثلاثاء، لزيارة معبد الملكة حتشبسوت، حيث تشهد محافظة الأقصر خلال تلك الأيام إقبال سياحى مميز من حول العالم قبل الإحتفالية العالمية لإفتتاح مشروع إحياء طريق الكباش الفرعونى مطلع الشهر المقبل.

ويقول الدكتور فتحى ياسين مدير آثار مصر العليا، أنه لا يزور سائح أجنبي محافظة الأقصر إلا ويجذب قلبه زيارة معبد الملكة حتشبسوت العظيم، موضحاً أنه شيدت الملكة الجميلة حتشبسوت التى تعتبر أول ملكة فرعونية حكمت مصر تحفة معمارية فى البر الغربى بمحافظة الأقصر وهو معبدها بالدير البحرى، الذى رصدت فيها تاريخ حكمها للبلاد الذى كان يمثل قمة الرخاء والازدهار فى الحضارة الفرعونية، فهى الابنة الكبرى لفرعون مصر الملك تحتمس الأول وهى أحد أشهر الملكات فى التاريخ، وخامس فراعنة الأسرة الثامنة عشر، وحكمت من 1503 ق.م. حتى 1482 ق.م.

ويضيف الدكتور فتحى ياسين لـ"اليوم السابع"، أن تلك الأيام تشهد إقبال سياحى مميز فى مختلف المعالم الآثرية والمصرية القديمة فى شرق وغرب محافظة الأقصر، بجانب العمل من قبل رجال الآثار فى حفائر طريق الكباش الفرعونى قبل حفل افتتاحه المنتظر، وحفائر منطقة قصر أندراوس بمعبد الأقصر، بجانب الحفائر فى مناطق متنوعة بالبر الغربي وجميعها هدفها واحد وهو المزيد من الإكتشافات الآثرية لدعم الجذب السياحى لمصر مستقبلاً.

صورة اليوم.. إقبال سياحي مميز فى معبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربي
صورة اليوم.. إقبال سياحي مميز فى معبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربي

 


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