شرطة التموين تضبط 12 ألف قضية تموينية خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت الحملات عن ضبط 1236 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها:

ضبط 19,2 طن "لحوم مجمدة – مصنعات لحوم" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وغير صالحة للاستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بمحافظة الشرقية.

وضبط 6 طن "لحوم مجمدة مستوردة" بدون مستندات، وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة تابعة لإحدى شركات التبريد بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط 5,48 طن "أسماك مجمدة " يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

وضبط 13,48 طن "سكر حر - دقيق فاخر – مكرونة – زيت طعام " بدون مستندات، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وضبط 1,2 طن "سكر حر" بدون مستندات " تشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بقصد الغش والتدليس بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الحلوى الجافة بمحافظة الغربية.

وتمكنت القوات من ضبط 1,8طن "جبن رومى" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية، وضبط 26005 قطعة مستلزمات أجهزة علاج طبيعى بدون مستندات، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.

وتم ضبط 2,5 طن "أقمشة" بدون مستندات ومستلزمات إنتاج و15000 قطعة "ملابس جاهزة تحت التجهيز" منتج نهائى مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بدون ترخيص بمحافظة القليوبية، وضبط 7000 قرص أدوية خاصة بعلاج أمراض "القلب والضغط والسكر والأعصاب، تشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن صيدلية بمحافظة القاهرة، وضبط 37900 عبوة "سجائر ومعسل، بحوزة مالك مخزن لتجارة السجائر بدون ترخيص بمحافظة القليوبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كان تلك الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.