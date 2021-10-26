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سفير مصر فى بودابست يشهد شحن 250 ألف جرعة لقاح استرازينكا هدية من المجر

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 02:49 م
سفير مصر فى بودابست يشهد شحن 250 ألف جرعة لقاح استرازينكا هدية من المجر سفير مصر لدى المجر
كتب أحمد جمعة

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شهد السفير محمد الشناوي، سفير جمهورية مصر العربية لدي المجر،  عملية شحن 250 الف جرعة لقاح استرازينكا قدمتها المجر هدية لمصر في إطار  التعاون الوثيق بين البلدين في مجال مكافحة وباء فيروس كورونا.

وأكد السفير محمد الشناوي – بحسب بيان لوزارة الخارجية - أن الجرعات المقدمة من الشعب المجري إلي الشعب المصري، والتي تم الاعلان عنها خلال زيارة رئيس الجمهورية إلي المجر في الفترة من 11 الي 13 اكتوبر الجاري، تأتي في إطار العلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية في البلدين، وتعكس عمق وقوة العلاقات بين مصر والمجر.

وأضاف السفير المصري انه من المأمول ان تشهد الفترة القادمة خطوات فعالة علي صعيد التعاون الثنائي بين مصر والمجر في مجال مكافحة فيروس كورونا.


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