اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 05:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

سفير الاتحاد الأوروبى يؤكد أهمية التعاون بين مصر وأوروبا في قطاع المياه

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 03:25 م
سفير الاتحاد الأوروبى يؤكد أهمية التعاون بين مصر وأوروبا في قطاع المياه كريستيان برجر
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الاوروبى لدى مصر، على أهمية التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبى فى قطاع المياه.
 
وأشار فى الكلمة التى ألقاها السفير خلال الندوة التى عقدت اليوم الثلاثاء على هامش اسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان " تمويل مشروعات المياه.. التحديات والفرص" والتى نظمت فى إطار مبادرة فريق أوروبا من جانب بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AfD) وبنك التنمية الألماني KfW،  أن المياه على الرغم انها احد المصادر الطبيعية ولكنها قابلة للنفاذ.
 
ولفت إلى أن الاتحاد الاوروبى يولى أهمية قصوى للمياه والاستفادة من الموارد الطبيعية خلال السنوات الماضية ويستجيب للتحديات المرتبطة بهذا القطاع منذ 2007، من خلال البرامج التى يسهم فى تمويلها بما فى ذلك فى مصر حيث تسهم هذه المشروعات فى خلق فرص عمل بالاضافة الى تحسين جودة الحياة للسكان المصريين. 
 
وناقش المشاركون فى الندوة القضايا والموضوعات المرتبطة بتنفيذ الخطة الوطنية المصرية للموارد المائية (2017-2037) حيث تلعب وزارة الإسكان والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي دوراً مهماً في تنفيذ المشاريع المخطط لها في قطاعات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه. 
 
واضافوا ان المؤسسات المالية الأوروبية والدولية تسهم فى تنفيذ الخطة من خلال توفير جزء من احتياجات الاستثمار.. مؤكدين على ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتمويل المبتكر يشكلان أدوات إضافية لجمع المزيد من التمويل للقطاع.
 

سفير الاتحاد الأوروبى

المياه

اسبوع المياه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: يجب ألا يشكل سد النهضة ضررا على أحد.. ونخطط للتعاون مع مصر فى "رقمنة الاقتصاد" والذكاء الاصطناعى.. وتطوير البنية التحتية خلق عوامل جذب للاستثمار.. ونرحب باستراتيجية حقوق الإنسان

السبت، 16 أكتوبر 2021 11:00 ص

سفراء الاتحاد الأوروبي يزورون مسجد الطنبغا المرداني ومنطقة باب الوزير

الخميس، 14 أكتوبر 2021 04:28 م

سفير الاتحاد الأوروبي بلبنان: محادثات الحكومة مع صندوق النقد تحتاج للتحضير

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 04:07 م

بحضور سفير الاتحاد الأوروبى وخبراء من قصر الحمراء بالقاهرة.. افتتاح ورشة ترميم الآثار بمتحف الحضارة المصرية من 19 - 23 سبتمبر.. بيرجر: إحياء القاهرة التاريخية مبادرة تهم مصر وكل المهتمين بالتراث الثقافي بالعالم

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 10:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة