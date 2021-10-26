سفير الاتحاد الأوروبى يؤكد أهمية التعاون بين مصر وأوروبا في قطاع المياه

كتبت: هناء أبو العز

أكد السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الاوروبى لدى مصر، على أهمية التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبى فى قطاع المياه.

وأشار فى الكلمة التى ألقاها السفير خلال الندوة التى عقدت اليوم الثلاثاء على هامش اسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان " تمويل مشروعات المياه.. التحديات والفرص" والتى نظمت فى إطار مبادرة فريق أوروبا من جانب بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AfD) وبنك التنمية الألماني KfW، أن المياه على الرغم انها احد المصادر الطبيعية ولكنها قابلة للنفاذ.

ولفت إلى أن الاتحاد الاوروبى يولى أهمية قصوى للمياه والاستفادة من الموارد الطبيعية خلال السنوات الماضية ويستجيب للتحديات المرتبطة بهذا القطاع منذ 2007، من خلال البرامج التى يسهم فى تمويلها بما فى ذلك فى مصر حيث تسهم هذه المشروعات فى خلق فرص عمل بالاضافة الى تحسين جودة الحياة للسكان المصريين.

وناقش المشاركون فى الندوة القضايا والموضوعات المرتبطة بتنفيذ الخطة الوطنية المصرية للموارد المائية (2017-2037) حيث تلعب وزارة الإسكان والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي دوراً مهماً في تنفيذ المشاريع المخطط لها في قطاعات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه.

واضافوا ان المؤسسات المالية الأوروبية والدولية تسهم فى تنفيذ الخطة من خلال توفير جزء من احتياجات الاستثمار.. مؤكدين على ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتمويل المبتكر يشكلان أدوات إضافية لجمع المزيد من التمويل للقطاع.