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رئيس مكافحة الفيروسات الكبدية: عالجنا 3,5 مليون مصرى من فيروس سى

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 11:02 م
رئيس مكافحة الفيروسات الكبدية: عالجنا 3,5 مليون مصرى من فيروس سى مكافحة الفيروسات - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن مصر حققت نجاحا كبيرا في القضاء على فيروس سى، موضحا أن مصر كانت تصنف أنها أعلى نسبة في الإصابة بفيروس سى، والبعض تحدث عن أن هناك 20 مليون مصري مصاب بفيروس سى.
 
وأضاف رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه جرى عمل مسح لـ60 مليون مصري من خلال حملة مبادرة 100 مليون صحة، مشيرا إلى أن هناك 3,5 مليون مريض جرى علاجهم بالكامل.
 
وتابع رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية: قضينا على فيروس سى، وقدمنا ملفا لمنظمة الصحة العالمية لتعلن أن مصر خالية من المرض، وسنكون أول دولة في العالم تأخذ هذا التصنيف، ما يعد إنجازا تاريخيا.

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