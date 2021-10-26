اليوم السابع
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رئيس الوزراء يلتقى فى باريس رئيس CMA CGM للخطوط الملاحية

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 11:21 ص
رئيس الوزراء يلتقى فى باريس رئيس CMA CGM للخطوط الملاحية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إفطار عمل صباح اليوم، بالعاصمة الفرنسية باريس، رودولف ساديه، رئيس مجموعة  CMA CGM للخطوط الملاحية، والوفد المرافق له.
 
وحضر المقابلة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفير علاء يوسف، سفير مصر فى باريس. 
 
خلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم بين مصر ومجموعة  CMA CGM للخطوط الملاحية، وما تقوم بتنفيذه فى مصر من مشروعات كبيرة فى ميناء الاسكندرية وغيره من المواقع، معرباً عن تطلع الحكومة لمزيد من التعاون مع المجموعة فى ضوء خطة التطوير الشامل فى الموانئ المصرية، وفى مقدمتها تطوير ميناء العين السخنة. 
 
من جانبه، أكد رئيس المجموعة أن شركة الخطوط الملاحية التابعة لهم هى ثالث أكبر شركة فى العالم، وتولى اهتماماً خاصاً بمشروعات التعاون مع مصر، مشيراً إلى مشروع تطوير رصيف 55 بميناء الاسكندرية، والذى سيمثل نقلة نوعية كبيرة فى عمل الميناء فى إبريل 2022. 
وأشاد رئيس المجموعة بما تقوم به مصر من أعمال تطوير وتوسعة لموانيها، لا سيما وأن مشكلة صغر حجم الموانى بالمقارنة بأعداد وأحجام السفن باتت مشكلة تعانى منها معظم الدول، وهو ما سيعطى لمصر مزيدا من الميزات النسبية فى المستقبل. 
 
من جانبه، اطلع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وفد شركة  CMA CGM، على آخر التطورات المتعلقة بتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، والتى أصبحت إلزامية منذ الأول من شهر أكتوبر الحالى، وما لها من تأثيرات إيجابية على آليات العمل فى الجمارك المصرية. وقد أشاد وفد المجموعة بهذا التطور الذى تشهده الجمارك المصرية.
 

مصر وفرنسا

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولى

رئيس الوزراء فى باريس

CMA CGM

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