رئيس البورصة: نشاط غير اعتيادى فى أسواق المال بعد قرار وقف مد حالة الطورائ

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى وقف مد حالة الطوارئ، أرسل رسائل قوية للمستثمرين الأجانب بأن الدولة المصرية مستقرة وقوية فى كافة المناحى سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، وتابع:"نتج عن القرار نشاط غير اعتيادى فى تداول الأوراق المالية ذات الأحجام الكبيرة بالبورصة".

وأضاف "فريد" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على، عبر قناة "الحدث اليوم"، أن القرار الرئاسى انعكس بالإيجاب على الأسواق المالية المصرية خاصة مع بداية جلسة اليوم الثلاثاء.