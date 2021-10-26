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"دفاع النواب": قرار الرئيس بإلغاء مد الطوارئ تاريخى ويؤكد استقرار وأمن مصر

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 10:00 م
"دفاع النواب": قرار الرئيس بإلغاء مد الطوارئ تاريخى ويؤكد استقرار وأمن مصر مجلس النواب
كتب محمود حسين

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أشادت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضى، رئيس اللجنة، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر.
 
وقال النائب اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، فى بيان للجنة اليوم، إن قرار الرئيس السيسى بإلغاء مد حالة الطوارىء قرار تاريخى وحكيم يعبر عن الاستقرار والأمن الذى تشهده البلاد.
 
وأضاف أن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ يؤكد أن مصر آمنة ومستقرة وماضية فى تحقيق التنمية فى ظل الجمهورية، وفى ظل ما تحقق من جهود ومشروعات تنموية وإنجازات على مدار 7 سنوات فى ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات، وبعد نجاح مؤسسات الدولة وتحديدا القوات المسلحة المصرية والشرطة فى القضاء على الإرهاب ودحره.
 
واختتمت لجنة الدفاع والأمن القومى بيانها، بتوجيه التحية للشعب المصرى، وبعبارة "تحيا مصر".
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن أمس الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.
 
 وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، "يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
 
هذا القرار الذي كان  الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .
 
وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.
 
ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه..تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.

الرئيس السيسى

الغاء الطوارىء

الغاء مد الطوارىء

مجلس النواب

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