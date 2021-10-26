خطوات تساعدك على نوم هادئ لو عندك أرق.. منها التنفس بعمق

كتبت مروة هريدى

يواجه الكثيرون صعوبة في النوم ليلًا في بعض الأحيان، وهو أمر طبيعي تمامًا، ولكن قد يصبح الأمر صعبًا إذا أصبح الأرق مزمنًا بما يؤثر على صحتك، وهناك العديد من العوامل التى تسبب الأرق منها الإجهاد أو القلق أو عادات النوم السيئة، وعندما يحدث الأرق بسبب أمراض مزمنة ، نحتاج إلى عناية طبية مناسبة، ولكن يمكن إدارة الحالة التي تحدث بسبب عادات نمط الحياة السيئة بسهولة دون مساعدة طبية، من خلال إجراء بعد التغييرات، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

يمكن القيام ببعض الأشياء قبل النوم مباشرة حتى تساعدنا فى الاسترخاء وتوقف العقل عن التفكير والانخراط فى النوم فورًا.

براناياما



يشير مصطلح براناياما إلى تمارين التنفس البطيء التي تركز فيها على التنفس وتوجيه الطاقة في جميع أنحاء جسمك، ويمكن أن تساعد ممارسة البراناياما قبل الذهاب إلى النوم على تحسين الدورة الدموية وزيادة إمداد الجسم بالأكسجين، وهذا يساعد عقلك على الاسترخاء والهدوء والنوم بسرعة.

التنفس العميق



إذا كنت تريد شيئًا أبسط من البراناياما، فيمكنك أيضًا ممارسة التنفس العميق، لما له من مهدئ على العقل ويمكن أن يجعلك تنام بشكل أسرع.



ممارسات صحية قبل النوم لتجنب الارق

اغسل قدميك



كان الناس في العصور القديمة يغسلون أقدامهم قبل النوم، حيث يساعد الجسم على الاسترخاء وراحة العضلات وتقليل مستويات التوتر، كما يزيل المشاعر السلبية ويجعلك تشعر بالسلام النفسي.

تجنب استخدام الأجهز الإليكترونية



يعد الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية مشكلة شائعة في أسلوب حياتنا الحديث، مما يؤدي أيضًا إلى تعطيل نمط نومنا، إن استخدام الهاتف أو مشاهدة التلفاز قبل النوم يحافظ على نشاط عقلك مما يجعل من الصعب عليك النوم بسهولة، حاول خلق بيئة هادئة بالليل قبل الذهاب للنوم، مثل الاستماع إلى موسيقى هادئة أو اقرأ كتابًا لتنام بهدوء.

التدليك بالزيت



تدليك الجسم بالزيت الدافئ المنقوع بالأعشاب قبل النوم يساعد فى استرخاء العضلات ويخفف من حدة التوتر والقلق لديك ليمنحك نومًا هادئًا.