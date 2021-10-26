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حبس متهم بترويج المخدرات وحيازة سلاح نارى بالقطامية 4 أيام

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 02:32 م
حبس متهم بترويج المخدرات وحيازة سلاح نارى بالقطامية 4 أيام حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهم بحيازة سلاح نارى "بندقية خرطوش" وترويج المواد المخدرة  بالقطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات حول الواقعة.

وكانت تمكنت قوة أمنية من مباحث إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة،  من ضبط صاحب مكتب مقاولات، مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزته بندقية خرطوش، و عدد من الطلقات، كمية من مخدر الأفيون، هاتف محمول، وذلك حال استقلاله سيارة بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة القطامية.
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح والطلقات بقصد الإتجار، والمواد المخدرة بقصد التعاطى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.
 
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط متجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المُرخصة.

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