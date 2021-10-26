حبس متهم بإدارة كيان وهمى لمنح الشهادات الدراسية المزورة

كتبت أمنية الموجى

قررت النيابة العامة حبس متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى "أكاديمية بدون ترخيص" واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية، 4 أيام احتياطيًا، لقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة ، تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام المتهم بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، وأنشأ كيانا تعليميا وهميا بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامهما بالإعلان على الإنترنت عــــن مـــــزايا الـــدراســة بالأكاديمية زاعمين كونهما وكيلاً للعديد من الجامعات الأجنبية المتخصصة فى مجال الضيافة الجوية وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية مُعتمدة تمكنهـــم مـن الالتحاق للعـمــــل بالشركــــات والمؤسســــات الكبـرى بالــــداخـــــل والخـــارج (خلافاً للحقيقة) وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصولهما على مبالغ مالية .

وأضافت التحريات أن المتهم اتخذ الكيان الوهمى وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى مجال الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد، حيث قاما بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكنا من خلالها استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصلا منهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم إستهداف وضبط المذكور حال تواجده بمقر الأكاديمية المشار إليها ، وبالتفتيش عُثر على (مجموعة من الشهادات الدراسية وإستمارات بيانات وطلبات إلتحاق وتقديم للأكاديمية – عدد من الكارنيهات ونماذج للائحة داخلية مبين بها الإلتزامات الخاصة بالأكاديمية – كشوف مدون بها أسماء المتدربين وعدد من دفاتر إيصالات تحصيل نقدية - مجموعة من المستندات الشخصية الخاصة براغبى الدراسة بالأكاديمية – 2 أكلاشيه يحمل مسمى الأكاديمية) ، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.