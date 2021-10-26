حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة مواقع تحت الإنشاء فى المرج 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المرج، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواقع تحت الإنشاء، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة القسم مكانا لهما لمزاولة نشاطهما.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين مقيمين في المرج بالقاهرة، وبحوزتهما سيارة ملك والد أحدهما حال شروعهما فى سرقة وحدات الكنترول الخاصة بالمصاعد الكهربائية من داخل موقع تحت الإنشاء "تابع لإحدى الشركات" بالتجمع الأول.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا أنهما قاما بسرقة 2 كنترول مصعد و8 وحدة UBS وعلبة صيانة، و6 وحدات كنترول تحكم فى المصعد بأسلوب "المغافلة" من داخل إحدى العقارات تحت الإنشاء، التابعة لذات الشركة بالمنطقة، وقيامهما بالتصرف فيها وبيعها لمدير محل لقطع غيار المصاعد مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون مقابل مبلغ مالى.

وتم بإرشادهما ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء "مالك شركة المصاعد"، تعرف على المضبوطات وأقر بأنها خاصة بالشركة ملكه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.