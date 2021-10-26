تواريخ مهمة مرتبطة بمحاكمة بهاء كشك الذراع اليمنى للإرهابى هشام عشماوى

كتب إيهاب المهندس

وصلت محاكمة بهاء كشك الذراع اليمنى للإرهابى هشام عشماوى و2 آخرين لمحطتها الأخيرة، بعد حكم الإعدام شنقا للمتهمين، والصادر من الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، لاتهامهم بتولى قيادة جماعة المرابطين الإرهابية، ويوجد تواريخ مرتبطة بالدعوى منها..

ـ "22 مايو 2021"، ويشير لتاريخ أولى جلسات محاكمة المتهمين.

ـ "26 يونيو 2021"، المحكمة تستجوب المتهم بهاء كشك.

ـ "27 يوليو 2021"، أحالت المحكمة المتهمين الثلاثة للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم.

ـ "25 أكتوبر 2021"، المحكمة قضت بالغعدام شنقا للمتهمين وإدراجهم على قوائم الإرهاب.

ووجه للمتهمين العديد من التهم منها ارتكاب جرمية تمويل جماعة إرهابية بان أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

ومن ضمن الإرهابيين المتورطين فى تكوين خلية المرابطين الإرهابية المتوفيين الإرهابى هشام عشماوى والإرهابى عمر رفاعى سرور والإرهابي عماد الدين عبد الحميد.