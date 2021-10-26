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تعيين 97 معاون نيابة إدارية من دفعة 2014

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 09:25 م
تعيين 97 معاون نيابة إدارية من دفعة 2014 النيابة الإدارية_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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صدر أمس الأثنين الموافق 25 أكتوبر 2021، القرار الجمهوري رقم 498 لسنة 2021، بتعيين عدد 97 معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2014 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 سبتمبر 2021.

 

من جانبه تقدم المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتهنئة للأعضاء الجدد من معاوني النيابة الإدارية، ممن شملهم القرار الجمهوري بالتعيين والالتحاق بهيئة قضائية عريقة، متمنيا لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية، لترسيخ قيم العدالة وإرساء سيادة القانون.

 

 


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