تعرف على الزيت الذى يخفض نسبة الكولسترول في الدم.. وفوائدة لجسمك

كتبت هند عادل

ارتفاع الكولسترول في الدم يسد الأوعية الدموية وبالتالي يقطع الدورة الدموية، ويوصي الخبراء بخفض LDL (مستويات الكولسترول الضار) عن طريق الجمع بين النظام الغذائي والتمارين الرياضية وعلى صعيد النظام الغذائى، تشير الأبحاث إلى أن تضمين مجموعة متنوعة معينة من زيت الطهي يمكن أن يكون فعالًا في خفض مستويات الكولسترول السيئ.

ووفقًا لتقرير لموقع time now news ويتكون زيت الزيتون بنسبة 75٪ من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة وهو مركب فعال في خفض مستويات الكوليسترول السيئ، ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، يمكن لزيت الزيتون أن يلعب دورًا حاسمًا دور في خفض مستويات الكولسترول السيئ.

هل يمكن لنوع زيت الطهي المناسب أن يعمل على ارتفاع مستويات الكولسترول في الدم؟

الدهون من نوعين مشبعة وغير مشبعة، بينما توجد الدهون المشبعة في الغالب في الأطعمة المصنعة عالية الملح والسكر، فإن الدهون غير المشبعة هي الأصح الموجود في الأطعمة مثل المكسرات والبذور وزيت الزيتون وفقًا لـNHS ، يمكن أن يلعب زيت الزيتون دورًا مهمًا في خفض مستويات الكولسترول السيئ كما دعمت هارفارد هيلث ذلك من خلال تسليط الضوء على كيفية اتباع نظام غذائي متوسطي - وهو روتين غني بزيت الزيتون - فعال في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

لدمج زيت الزيتون في نظامك الغذائي، استخدمه كصلصة للسلطة أو لطهي أطباق الكاري المعتادة أو حتى الخبز.

هناك العديد من الطرق لاستخدام هذا النوع من الزيت بدءًا من تتبيلات السلطة واستخدامها في الطهي وحتى الخبز ومع ذلك، لتحقيق أقصى قدر من الفوائد التي يتم الحصول عليها من تناول زيت الزيتون لخفض مستويات الكولسترول المرتفعة، يوصي الخبراء بدمجه مع نظام غذائي غني بالخضروات واللحوم الخالية من الدهون والبيض ونظام غذائي متوازن لتحقيق أقصى قدر من الفوائد على ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.