تحليل بول يساعدك في خطة الإقلاع عن التدخين.. تعرف عليه

كتبت فاطمة خليل

اختبار بول الكوتينين هو أحد الاختبارات الهامة التي تساعدك في رحلة الإقلاع عن التدخين، ويقيس هذا الاختبار كمية الكوتينين في البول، والكوتينين مادة كيميائية يصنعها جسمك بعد تعرضك للنيكوتين، قياس الكوتينين أفضل من قياس النيكوتين لأن النيكوتين يختفي من نظامك في غضون ساعات قليلة، لكن الكوتينين يبقى ليوم أو أكثر، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية هذا الاختبار، وفقاً لموقع جامعة روشستر الأمريكية.

لماذا تحتاج لاختبار بول الكوتينين في رحلة الإقلاع عن التدخين؟



قد يكون لديك هذا الاختبار لقياس تقدمك في برنامج للإقلاع عن التدخين، يمكن أن يساعد هذا الاختبار طبيبك أيضًا في معرفة الجرعة المناسبة للاصقة النيكوتين لمساعدتك على الإقلاع عن التدخين.

ولاصقة النيكوتين وهى إحدى البدائل للنيكوتين التي يستخدمها المدخن للإقلاع عن التدخين وتقليل أعراض الانسحاب.

قد تحتاج إلى إجراء اختبار الكوتينين إذا كنت تتقدم لوظيفة في شركة تمنع التدخين ويتم إجراء هذا الاختبار أيضًا للتحقق من التسمم بالنيكوتين.

قد تخضع أيضًا لاختبارات الدم واللعاب بجانب اختبار البول للكشف عن مادة الكوتينين.

ماذا تعني نتائج اختبار الكوتينين



يقاس الكوتينين بالنانوجرام لكل مليلتر (نانوجرام / مل):

-عادة ما تكون مستويات الكوتينين في غير المدخن أقل من 10 نانوجرام / مل.

مستويات الكوتينين في مدخن خفيف أو شخص يتعرض للتدخين السلبي هي 11 نانوجرام / مل إلى 30 نانوجرام / مل.

قد تكون مستويات الكوتينين في المدخن الشره أكثر من 500 نانوجرام / مل.

ما الذي قد يؤثر على نتائج الاختبار ؟



إذا كنت تستخدم دواء بديل للنيكوتين، مثل العلكة أو اللاصقة، فإن اختبار الكوتينين لن يعطي نتيجة دقيقة. يمكن أن يؤثر استنشاق الدخان السلبي أيضًا على النتيجة. إذا لم تكن قد دخنت أو تعرضت للنيكوتين خلال 7 إلى 10 أيام ، فإن مستويات الكوتينين لديك تبدأ في العودة إلى المستوى الطبيعي.

كيف تستعد لهذا الاختبار؟



-اشرب كمية كافية من الماء قبل الاختبار حتى تتمكن من التبول.

-حاول الابتعاد عن الأماكن التي قد تتعرض فيها للتدخين السلبي لعدة أيام قبل الاختبار.

-تأكد من أن طبيبك يعرف كل الأدوية والأعشاب والفيتامينات والمكملات الغذائية التي تتناولها يشمل ذلك الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية.