تجديد حبس المتهم بسرقة سيدة بالإكراه فى مدينة نصر

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سيدة بالإكراه.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال سيرها بدائرة القسم استقلت سيارة أجرة "ميكروباص" بقصد توصيلها لمحل سكنها وأثناء السير بالقرب من منطقة سكنها بدائرة القسم فوجئت بقيام قائد السيارة بالتوقف بجانب الطريق وتهديدها بسلاح أبيض "مطواة"، واستولى منها على (خاتم ذهب كانت ترتديه، وحقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى)، وعقب ذلك قام بإجبارها على الترجل من السيارة، ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة قسم البساتين "له معلومات جنائية") وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- سلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى ارتكاب الواقعة).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بحيازتـه للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه، وأضاف أنه قام بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.