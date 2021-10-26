النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة مسن قتله عاطل بسبب خلافات بالزيتون

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة بدفن جثة مسن بالمعاش عقب مصرعه على يد عاطل تعدى عليه بسبب خلافات بينهما فى الزيتون، وسرعة إرسال تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون بلاغ من (أحد المواطنين) يفيد فيه بتضرره من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) لتسببه فى وفاة (شقيقه بالمعاش، ومقيم بذات العنوان، توفى أثناء إسعافه بأحد المستشفيات نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب) إثر تعديه عليه بالسب حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما وصفعه ودفعه مما أدى إلى سقوطه أرضاً وشعوره بحالة إعياء بسبب خلافات سابقة بينهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بدفن جثة المجنى عليه.