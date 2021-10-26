المتهمون بسرقة كابلات فى المقطم: "نبيعها خردة لتاجر على علم بسرقتها"

كتب كريم صبحى - أحمد حسنى

أدلى 3 عاطلين متهمين بسرقة كابلات كهربائية فى منطقة المقطم، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث حيث قال المتهمين انهم كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الكابلات الكهربائية من العقارات تحت الإنشاء بطريق الحفر.

وأضاف المتهمين ببيع الكابلات الكهربائية المسروقة لأحد تجار الخردة على علم بأنها من حصيلة مسروقات. نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابى بمنطقة المقطم تخصص فى سرقة كابلات كهربائية بأسلوب الحفر، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة ، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( ثلاثة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (جوال بداخله عدد 7 كابلات ألومنيوم كهربائية وزنت حوالى 15 كيلو "مجهولة المصدر" - 2 منشار حديدى، كريك حفر).

وبمواجهتهم عن مصدر الكابلات اعترفوا بسرقتها عقب استخراجها من المنطقة محل الضبط بأسلوب "الحفــر والقطــع" باستخــدام الأدوات المضبوطـــة بحوزتهم بقصــد التصرف فيها بالبيــع لتجــار الخردة، وباستدعاء المسئول بشركة نقل الكهرباء تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.