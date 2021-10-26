اليوم السابع
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القبض على عاطل فى اتهامه بقتل شخص بمنطقة الزيتون

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 12:02 م
القبض على عاطل فى اتهامه بقتل شخص بمنطقة الزيتون حبس ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، في القبض على عاطل في الزيتون، لتسببه فى وفاة شخص إثر تعديه عليه بالضرب بسبب خلافات سابقة، َوحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من (أحد المواطنين) بتضرره من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) لتسببه فى وفاة (شقيقه بالمعاش، ومقيم بذات العنوان، توفى أثناء إسعافه بأحد المستشفيات نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب) إثر تعديه عليه بالسب حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما وصفعه ودفعه مما أدى إلى سقوطه أرضاً وشعوره بحالة إعياء بسبب خلافات سابقة بينهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


امن القاهرة

جريمة قتل

الزيتون

اخبار الحوادث

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