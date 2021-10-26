اليوم السابع
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"الصحة" تكشف خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض سوء التغذية

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 05:00 ص
"الصحة" تكشف خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض سوء التغذية طلاب المدارس ـ أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم تقدم مجموعة من الخدمات تتضمن قياس الوزن والطول وإجراء مسح طبي لطلاب المدارس وقياس نسبة الهموجلوبين في الدم كما تتضمن الكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية لطلاب المرحلة الابتدائية بالمجان .

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم، لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.

 

 

 


الصحة

طلاب المدارس

كورونا

السمنة

التقزم

الانيميا

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