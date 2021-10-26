الحكومة: مخزون القمح يكفى 6 أشهر ولا يوجد أزمة فى توفيره

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود أزمة في توفير القمح بمختلف محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة في توفير القمح بأي من محافظات الجمهورية، مُشددةً على توافر مخزون استراتيجي من القمح يكفي احتياجات المواطنين لـ 6 أشهر مقبلة.

وأشارت وزارة التموين إلى سعي الدولة لتنويع مصادر وارداتها من الأقماح، لتعزيز مخزونها الاستراتيجي، بما يسهم في ضبط أسعار القمح بالسوق المحلية و عدم وصوله إلى الأسعار العالمية، فضلاً عن تنفيذ خطة للتوسع في إنشاء الصوامع، بهدف زيادة السعات التخزينية للقمح بها، وتقليل الفاقد الناتج عن سوء التخزين والنقل.

وفي إطار حرص الدولة على استدامة سلامة حفظ الأقماح في مصر، وضمان وجود مخزون استراتيجي منها، تم اعتماد خطة تستهدف إنشاء 70 صومعة حقلية، من أجل زيادة السعات التخزينية للقمح بها، وتقليل نسبة الهادر من سوء التخزين والنقل، وسيتم إنشاء صوامع جديدة قريبة من مراكز التجميع للمزارعين، بهدف توفير تكاليف النقل وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، حتى يمكن تجميع المحاصيل بشكل أفضل، تعزيزاً لعمليات التوريد، كما سيتم فتح الصوامع كمنافذ جديدة لتوزيع الأسمدة والتقاوي للفلاحين لتخفيف العبء على الجمعيات الزراعية والمزارعين.