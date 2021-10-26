اليوم السابع
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الحبس سنة لـ 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة مواقع البناء فى السلام

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 12:18 م
الحبس سنة لـ 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة مواقع البناء فى السلام محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنح السلام، اليوم الثلاثاء، بالحبس لمدة سنة لـ 3 عاطلين، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة مواقع الانشاء في السلام، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة القسم مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالقاهرة) أثناء استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية قيادة وملك أحدهم وبحوزتهم (2 عمود إنارة - مجموعة من أجزاء حديدية لعمود إنارة - كمية من أسياخ حديد التسليح – غطاء بالوعة صرف صحي) وجميعهم مجهولة المصدر.

بمواجتهم اعترفوا بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم بأسلوب (المغافلة)، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وامرت النيابة العامة باحالتهم إلى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى قضت بحبسهم سنة.


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