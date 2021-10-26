اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 03:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

البرهان: رئيس وزراء السودان فى منزلى للحفاظ على سلامته ويمارس حياته بشكل طبيعى

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 02:25 م
البرهان: رئيس وزراء السودان فى منزلى للحفاظ على سلامته ويمارس حياته بشكل طبيعى القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن رئيس الوزراء السودانى موجود في منزله، قائلا: "موجود فى منزلى للحفاظ على سلامته ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود لمنزله".

وأضاف خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، الثلاثاء، بالخرطوم، ونقلته فضائية إكسترا نيوز الإخبارية، أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك صرح في أكثر من مرة أن هناك مخاطر تحيط بالبلد وكان يعمل بلا دوافع شخصية.

وتابع: "ممكن أن نختار في المستقبل بعض الصحفيين لمقابلة رئيس الوزراء والاستماع إليه".

وأكد البرهان، كنا قد بدأنا نجني مكاسب حقيقية وخشينا أن تضيع بسبب التنازع والتشظي والأنانية السياسية.

ولفت إلى أن الحكومة المقبلة لن تشمل أي قوى سياسية وسنعمل لأن تكون من كفاءات وطنية مستقلة.


عبدالفتاح البرهان

السودان

المجلس التشريعى

اخبار السودان

القوات المسلحة السودانية

عبد الله حمدوك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة