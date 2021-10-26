اليوم السابع
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البرلمان العربى يشيد بقرار الرئيس السيسى بإلغاء حالة الطوارئ

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 04:28 م
البرلمان العربى يشيد بقرار الرئيس السيسى بإلغاء حالة الطوارئ رئيس البرلمان العربى عادل بن عبدالرحمن العسومي
بيشوى رمزى

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أشاد رئيس البرلمان العربى عادل بن عبدالرحمن العسومي بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ، مؤكداً أن هذا القرار يأتي تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها من أجل تثبيت الأمن والاستقرار، كما يعكس الجهود المخلصة والتضحيات الغالية التي بذلها أبناءها الأبرار في محاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، نيابةً عن المنطقة والعالم أجمع.
 
وأكد رئيس البرلمان العربي أن إلغاء مد حالة الطوارئ في مصر يأتي امتداداً للعديد من الخطوات الأخرى التي اتخذتها القيادة السياسية المصرية، والتي تعكس حرصها وإصرارها على ترسيخ الاستقرار وتحقيق التنمية والنهضة الشاملة في جميع المجالات.
 
وأضاف "العسومي" أن هذا القرار يمثل أولى ثمار الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي 2021م، ويؤكد أن الدولة المصرية تدخل الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار.

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