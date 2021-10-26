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الأرصاد: الأجواء معتدلة على الوجه البحرى حارة جنوبا.. وتحذيرات من الشبورة

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 10:48 ص
الأرصاد: الأجواء معتدلة على الوجه البحرى حارة جنوبا.. وتحذيرات من الشبورة الأرصاد الجوية - أرشيفية
كتب: محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

 وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن هناك فرصة لتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، مدن القناة ووسط سيناء، أما بالنسبة للرياح فهى خفيفة على معظم الانحاء نشطة على جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة للأمطار لا زالت توجد فرصة لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية، تمتد خلال الأيام المقبلة للوجه البحرى وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة مما يساعد على انخفاض درجات الحرارة نهارا

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