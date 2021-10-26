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إصابة 12 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى بالبحيرة

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 01:42 م
إصابة 12 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى بالبحيرة حادث - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب اليوم 12 شخصا بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ميكروباص بإحدى الترع بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.

 

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص  بإحدى الترع المجاورة، لطريق  القاهرة  الاسكندرية الزراعى  امام قرية دنشال التابعة لمركز دمنهور.

 

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الانقاذ النهرى  لمكان الحادث وتم انتشال السيارة الميكروباص وإزالة اثار الحاد، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى وهم:

عزت محمود عصران 45 سنة مقيم إيتاي البارود بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج  و عبير محب سعيد 52 سنة إيتاي البارود بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج  و حبيبة عزت محمود 9 سنوات مقيمة إيتاي البارود بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وعزيزة حسين محب 32 سنة مقيمة إيتاي البارود، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

كما  أسفر الحادث عن إصابة حنان فؤاد حامد خضير 42 سنة مقيمة إيتاى البارود، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج و أحمد رمضان فؤاد حامد 3 سنوات مقيم إيتاى البارود بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج،  وسمر رجب سمير 25 سنة مقيمة إيتاي البارود بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج ورجب يحي فتياني 62 سنة مقيم إيتاي البارود بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج ورؤي محمد يوسف 3 سنوات مقيمة إيتاى البارود، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وهيام عبد العاطي الجزار 30 سنة مقيمة شبراخيت، بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وإيمان عثمان السيد صالح 30 سن مقيمة كوم حماده، كسر بالزراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عزت محمود 12 سنة مقيم إيتاي البارود بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.


انقلاب ميكروباص

مركز دمنهور

محافظة البحيرة

انقلاب سيارة فى ترعة

الطريق الزراعى

حوادث البحيرة

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