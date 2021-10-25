اليوم السابع
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وزير العدل يجتمع برؤساء المحاكم الابتدائية لمتابعة سير العمل ومواجهة كورونا

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 07:12 م
وزير العدل يجتمع برؤساء المحاكم الابتدائية لمتابعة سير العمل ومواجهة كورونا المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

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عقد المستشار عمر مروان وزير العدل، مساء اليوم الإثنين بمقر وزارة العدل، اجتماعاً مع رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك في إطار متابعته سير العمل بالمحاكم وتطبيق الإجراءات الاحترازية، للوقاية من انتشار كورونا في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 وتنظيم عمل الموظفين ودخول المواطنين إلى المحاكم. ​​

 

 

وفى بداية الاجتماع هنأ المستشار عمر مروان وزير العدل، رؤساء المحاكم الابتدائية وجميع قضاة مصر بمناسبة بدء العام القضائي الجديد والاحتفال بأول عيد للقضاة ، بجانب مناسبة ذكرى انتصار 6 أكتوبر والمولد النبوي الشريف. ​​ونوه المستشار عمر مروان إلى تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لقضاة مصر، وأن هذا التقدير يلقي بمسئولية كبيرة على عاتق القضاة و يتطلب زيادة الجهد والعمل داخل المحاكم ، وأن هذه المرحلة تحمل شعار الجدية في العمل والانضباط وسرعة الإنجاز، حيث تعمل وزارة العدل على تهيئة بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين من خلال رفع كفاءة المحاكم وإدخال التقنيات في العمل من أجل سرعة الانجاز .

 

 

​​وأكد وزير العدل في الاجتماع على أن العمل في وزارة العدل يسير بشكل مؤسسي وموضوعي، من حيث اختيار رؤساء المحاكم وأعضائها والعاملين بها، ومتابعة وتقييم الأعمال فيها.

 

 

​​ووجه الوزير بحصر كافة الدعاوى القضائية المتبقية بالمحاكم من قبل عام 2020 والعمل على سرعة الانتهاء منها في أقرب وقت، خاصة وأن مصلحة الخبراء أنجزت تقريباً كل الدعاوى المرسلة إليها من قبل بداية عام 2020 , وكذلك مصلحة الطب الشرعي أنجزت القضايا المرسلة إليها من قبل عام 2021 .

 

 

​​وفي نهاية الاجتماع استجاب المستشار عمر مروان إلى بعض الطلبات العاجلة لرؤساء المحاكم فيما يخص الخدمات والدعم اللوجيستي، مؤكداً على تذليل كافة المعوقات أمام قضاة مصر في سبيل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة.


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