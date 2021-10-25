هل يمكنك الحصول على لقاح الإنفلونزا عندما تكون مريضًا؟

كتبت فاطمة خليل

مع ارتفاع عدد حالات الأنفلونزا على مستوى العالم، أكد الخبراء على أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا فى الوقت الحالي لتقليل عدد الإصابات وتقليل حدة الإصابة، ولكن ماذا يحدث إذا مرضت أو عانيت من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا في الوقت المحدد لتطعيم الأنفلونزا؟.. هذا ما نتعرف على إجابته فى السطور التالية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أهمية الحصول على لقاح الأنفلونزا فى الموسم الحالى



إن الحصول على لقاح الإنفلونزا هذا العام مهم جدًا، حيث يوفر حماية كافية ضد الأنفلونزا ويمنع أيضًا فرص الإصابة بالعدوى المصاحبة أو تدهور الحالة الصحية، خاصةً إذا كنت قد أصبت بفيروس كورونا من قبل وتشعر بالضعف، مما قد يعرضك لخطر الإصابة بفيروس الأنفلونزا وكورونا معاً.

في حين أن معظم اللجان الصحية توصي جميع الأفراد الأصحاء بالحصول على لقاحات الإنفلونزا في الوقت المناسب، والتي يتم تحديثها كل عام، فإن لقاح الإنفلونزا يفيد بعض الفئات المعرضة للخطر أكثر من غيرها، بما في ذلك كبار السن والنساء الحوامل والأطفال والأفراد الذين يعانون من نقص المناعة نظرًا لأن مثل هذه الحالات المسبقة يمكن أن تكون ضارة بالحياة الصحية لذا فإن الحصول على لقاح الأنفلونزا سيساعد في توفير أقصى قدر من الحماية وتقليل احتمالات الخطورة والوفاة.





هل يجب أن تحصل على لقاح الأنفلونزا إذا مرضت؟



يوصى الخبراء بإعطاء لقاح الإنفلونزا كل عام حتى يتمتع الأفراد بأقصى قدر من الحماية ضد الإنفلونزا.

الآن، أثناء تغيير الفصول، لا نواجه فقط مخاطر الأنفلونزا ، ولكن أيضًا الكثير من الفيروسات الروتينية الأخرى (الحساسية ، والبرد ، إلخ) والتهابات الجهاز التنفسي التي يمكن أن تجعلك من السهل نسبيًا أن تمرض، أو تعاني من أعراض خفيفة ، مما قد يدفع الشخص إلى تأجيل التطعيم خوفًا من الآثار السيئة.

في حين أنه يمكن أن يكون الافتراض الشائع أن المرض يساعد في بناء مناعة طبيعية من خلال التعرض، يجب أن نتذكر أن الحصول على لقاح لا يزال خيارًا مفيدًا.

تذكر أنه ليس هناك ما يضمن أن الإصابة بالإنفلونزا مرة واحدة ، تمامًا مثل كورونا ، يمكن أن تحميك إلى الأبد لا يزال من الممكن أن تمرض ، ويمكن أن يؤدي الحصول على اللقاح في الوقت المناسب إلى تعزيز الاستجابة المناعية الفعالة ، ومنع المضاعفات.

هل من المفيد الحصول على لقاح الأنفلونزا وأنت مريض حالياً؟



يرتفع الطلب على التطعيم ضد الإنفلونزا أكثر خلال الأوقات الحالية، أي أواخر أكتوبر - أوائل نوفمبر كما يقول معظم الخبراء ، ومن الآمن تمامًا الحصول على لقاح الأنفلونزا، حتى عندما تكون مريضاً ، طالما أنك تتخذ الاحتياطات اللازمة ولا تشعر بالمرض بما يكفي لعدم الخروج.

وفقًا للنصائح العامة ، إذا كانت لديك أعراض تنفسية علوية ، أو إذا كان لديك ما يمكن أن يكون عدوى "خفيفة" ، فإن الحصول على لقاح سيكون آمنًا تمامًا ، طالما أنك تطهر يديك، استخدم الأقنعة بشكل صحيح.

ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ، أو تشعر بأن الأعراض تزداد سوءًا ، فقد يُنصح بإعادة تحديد موعد التطعيم حتى إذا كنت تشعر أن نوبة الإنفلونزا لديك شديدة بما يكفي لتجعلك تتجنب المهام الروتينية، ففكر في إعادة الجدولة إن أمكن.

هل يمكن أن تكون هناك عوامل خطر؟



من الشائع أيضًا أن الحصول على اللقاح عندما يكون الشخص مريضًا قد يجعل اللقاح غير فعال، أو يجعل الشخص يشعر بالمرض بسبب الآثار الجانبية الإضافية ومع ذلك ، هذا ليس هو الحال دائمًا.

في حين أن بعض الآثار الجانبية قد تجعلك تشعر بالمرض قليلاً، ضع في اعتبارك أن الجهاز المناعي مشغول بالفعل بمكافحة الفيروس ، وأن إعطاء لقاح يساعد الجسم على إعداد استجابة مناعية أفضل، مما يساعد نسبيًا في التعافي بشكل أسرع.

بصرف النظر عن حقيقة أن الفرد قد يحتاج إلى الاستعداد بشكل أفضل للتعامل مع الآثار الجانبية للقاح ، فلا توجد عوامل خطر أخرى قد تسبب القلق أو تؤثر على فعالية اللقاح.

ما هي المدة التي يستغرقها اللقاح لبناء المناعة؟



يستغرق لقاح الإنفلونزا ، مثله مثل اللقاحات الأخرى ، ما بين 14-20 يومًا لتوزيع الأجسام المضادة الفعالة، بينما يكون وقت رد الفعل أقصر ، أي 24-48 ساعة ومن ثم ، فإن الحصول على حقنة عندما تكون مريضًا أو مصابًا بعدوى موسمية لن يؤثر في الواقع على استجابة اللقاح.