نادى قضاة مصر : قرار إنهاء حالة الطوارئ شجاع ويؤكد حالة الأمن والأمان

ثمن نادى قضاة مصـر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنهاء فرض حالة الطوارئ بالبلاد.

وهنئ نادى قضاة مصر فى بيانه الرسم الذى اصدره منذ قليل الشـعب المصـرى بالقرار الشـجاع، الذى يؤكد على حالة الاستقرار والأمن والأمـان بـالـبـلاد بـفـضـل تضـحـيـات شـهـداء الـوطـن الأبـرار وجهود مؤسسات الدولة المخلصـة، ويدل على أن مصـر تمضى فى طريقهـا بخطى ثابتة نحو مزيد من التقدم والازدهار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعلن، اليوم الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، "يسعدنى أن نتشارك معًا تلك اللحظة التى طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذى كان الشعب المصرى هو صانعه الحقيقى على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة فى كافة جهود التنمية والبناء.

وإننى إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والإستقرار. ومعا نمضى بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه..تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر".