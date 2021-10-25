مصر تستنكر قيام حكومة إسرائيل بطرح مناقصات لبناء مستوطنات بالضفة الغربية

كتب أحمد جمعة

أعربت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن استنكارها لقيام الحكومة الإسرائيلية بطرح مناقصات لبناء ما يزيد عن 1300 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية، كما تتابع وزارة الخارجية بقلق بالغ ما يتردد عن خطط الحكومة الإسرائيلية توسيع الرقعة الاستيطانية، الأمر الذى من شأنه الإضرار بالتواصل الجغرافى للأراضى الفلسطينية والقضاء تدريجيًا على حل الدولتين ومستقبل الدولة الفلسطينية.

وأكدت وزارة الخارجية فى بيان صحفى لها على عدم قانونية وشرعية الاستيطان، والمطالبة بالتوقف عن أية أعمال أُحادية من شأنها الإضرار بمستقبل إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق عملية السلام.