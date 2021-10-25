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مصر تدعو كافة الأطراف السودانية لضبط النفس وتغليب المصلحة العليا للوطن

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 02:32 م
مصر تدعو كافة الأطراف السودانية لضبط النفس وتغليب المصلحة العليا للوطن وزارة الخارجية المصرية
كتب أحمد جمعة

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قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفى لها، اليوم الاثنين، إن جمهورية مصر العربية تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق، مؤكدةً على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة هذا البلد الشقيق، ومؤكدةً كذلك أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجز من أمن واستقرار مصر والمنطقة.

ودعت مصر - بحسب بيان الخارجية - كافة الأطراف السودانية الشقيقة، في إطار المسئولية وضبط النفس لتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني.

 

 

 


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