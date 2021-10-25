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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بمسطرد

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 10:51 ص
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بمسطرد حادث تصادم - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، بحادث اصطدام أتوبيس تابع لإحدى الشركات الخاصة بمقطورة سيارة نقل، كانت تقف على جانب الطريق الدائرى بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، جرى نقل المصابين والمتوفى لمستشفى قليوب التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن جثمان المتوفى عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى و3 مصابين بمنطقة مسطرد دائرة القسم.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير أتوبيس خاص تابع لأحد الشركات قيادة "محمود م م"، 48 سنة، سائق، بالطريق المشار إليه فوجئ بتوقف سيارة نقل بمقطورة على جانب الطريق، وخلال محاولته مفاداتها اصطدم بها من الجانب الأيمن.

وأسفر الحادث عن إصابة "محمود ج أ"، 42 سنة، عامل، مصاب بكدمات بالوجه والجسم، و"هالة ف م"، 35 سنة، ربة منزل، مصابة بكدمات بالرأس، و"محمد ع م"، 52 سنة، مصاب بكدمات بالجسم والظهر، ووفاة "مكرم ع م"، 55 سنة، لحام، مقيم الخصوص،لإصابته بكسر بقاع الجمجمة وكسر بالضلوع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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شبرا الخيمة

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