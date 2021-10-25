اليوم السابع
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مصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء دهان واجهة منزل بإحدى قرى كفر الشيخ

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 10:53 ص
مصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء دهان واجهة منزل بإحدى قرى كفر الشيخ مديريه امن كفر الشيخ - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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لقى شاب مصرعه صعقا بالتيار الكهربائي العالي، أثناء عمله بدهان واجهة منزل بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وذلك أثناء تلقيه العلاج داخل قسم الحروق بمستشفى كفر الشيخ العام.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطار من مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بإصابة شاب بحروق من الدرجة الأولي والثانية، أثناء العمل علي دهان واجهة أحد المنازل بقرية شباس الشهداء، وتم نقله إلى مستشفى دسوق العام، عن طريق سيارة إسعاف مجهزة إلي مستشفى كفر الشيخ العام، لخطورة حالته، ليلقي مصرعه متأثرًا بإصابته.

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، أن الشاب المتوفي يدعي "كرم مجدي سحالي"، 18 عاما، ويعمل نقاش، فيما جري نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تمهيدًا لتغسيله وتكفينه ودفنه بمعرفة أسرته، بمسقط رأسه بقرية شباس الشهداء، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


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