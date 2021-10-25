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متحدث الرئاسة: قرار إلغاء حالة الطوارئ تاريخى ويعكس الاستقرار الأمنى

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 09:30 م
متحدث الرئاسة: قرار إلغاء حالة الطوارئ تاريخى ويعكس الاستقرار الأمنى السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
كتب محسن البديوى

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أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إلغاء حالة الطوارئ، اليوم، قرار تاريخي وعظيم.
 
وأضاف السفير بسام راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن إلغاء حالة الطوارئ ليس بسبب الاستقرار الأمني فقط بل هو المفهوم الشامل للاستقرار الذي تشهده مصر الآن.
 
وتابع السفير بسام راضي، أن الدولة المصرية تشهد استقرارا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا لذا تم إلغاء حالة الطوارئ، مؤكدًا أن قرار اليوم يمثل انعكاسا لجهود الدولة والاستقرار الأمني والاجتماعي في مصر.

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