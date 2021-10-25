ما لحقتش تفرح.. انقلاب سيارة بعفش العروسة على طريق الإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

تعرضت سيارة ربع نقل محملة بجهاز عروس للانقلاب على طريق الإسماعيلية السويس الزراعي قرب منطقة أبو سلطان، بعد أن اختلت عجلة القيادة ما أسفر عن سقوط مقدمتها في منحدر قريب من الترعة، ما أدى إلى سقوط الأجهزة الكهربائية من أعلى السيارة، ولم يسفر الحادث عن أة إصابات أو وفيات.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة نصف نقل محملة بعدد من الأجهزة الكهربائية خلال سيرها علي طريق الترعة الواصل بين قرية الضبعية وقرية أبو سلطان.

أسفر الحادث عن تهشم وتدمير جهاز عروسة بالكامل، وأصبحت غير صالحة للاستخدام من بينها الغسالة والثلاجة والبوتاجاز وعدد من الأجهزة الأخرى.





انقلاب سيارة بعفش العروسة

جهاز العروسة بعد الحادث

السيارة بعد الحادث