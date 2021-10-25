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قراران جمهوريان بشأن ميناء العريش وإقامة منطقة لوجيستية بالإسكندرية

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 12:02 م
قراران جمهوريان بشأن ميناء العريش وإقامة منطقة لوجيستية بالإسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 465 لسنة 2021 ، باستبدال نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2019، بالنص التالي: "تنقل تبعية ميناء العريش ويعاد تخصيص كافة الأراضى المحيطة بالميناء، واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدان، ناحية محافظة شمال سيناء.
 
كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم  رقم 466 لسنة 2021 بإزالة النفع العام عن مساحة من الأرض الكائنة بناحية محافظة الإسكندرية لاستخدامها في إقامة منطقة لوجستية عليها.

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