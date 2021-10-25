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فيديو.. الرئيس التونسي: يجب وضع حد لكل محاولات نهب مقدرات الشعب

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 08:50 م
فيديو.. الرئيس التونسي: يجب وضع حد لكل محاولات نهب مقدرات الشعب قيس سعيد
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس التونسى، قيس سعيد، إنه يجب وضع حد لكل محاولات نهب مقدرات الشعب والتصدي لمظاهر الاحتكار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز.

وأكد الرئيس التونسي ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة ومنع استغلالها، حيث استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وأكّد رئيس تونس على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإسنادها للاستغلال على وجه الكراء لفائدة الشباب العاطل عن العمل خاصة.

كما تمّ التطرّق الرئيس التونسى إلى موضوع إسناد الأراضي الدولية بعقود مبرمة برشاوي وبأثمان زهيدة لأشخاص بناء على انتماءات سياسية وبدعم من تنظيمات حزبية.

ودعا رئيس تونس إلى وضع حدّ لكلّ محاولات نهب مقدّرات الشعب التونسي والتصدّي لمظاهر الاحتكار والرشوة والفساد واسترجاع أملاك الدولة، مشدّدا على أنه لا يوجد أي شخص أو حزب أو تنظيم خارج القانون.

 


تونس

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قيس سعيد

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