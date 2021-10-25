فاوتشى: بدء تطعيم الأطفال من عمر 5 حتى 11 سنة بلقاح فايزر فى أول نوفمبر

كتبت فاطمة خليل

قال الدكتور أنتونى فاوتشى، كبير مستشاري البيت الأبيض للشئون الطبية وخبير الأمراض المعدية الأمريكي، إن حوالي 28 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا في الولايات المتحدة قد يكونون قادرين على تلقي لقاح كورونا من شركة فايزر في الأسبوعين الأولين من شهر نوفمبر، بحسب ما ذكرت شبكة "CNN" الأمريكية.





وأوضح الدكتور فاوتشى، إنه متفائل بأن الأطفال يمكنهم الحصول على لقاحات كورونا في بداية شهر نوفمبر.

وكانت شركة فايزر بالتعاون مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA قد أصدرت وثائق علنية حول فعالية جرعة الأطفال من لقاح فايزر، ووجدت بيانات الشركة أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 90.7٪ ضد الأمراض المصحوبة بأعراض لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن الفوائد في إعطاء اللقاح للأطفال تفوق المخاطر.

وسيجتمع المجلس الاستشاري المستقل للقاح FDA يوم الثلاثاء لمناقشة ما إذا كان يجب ترخيص لقاح كورونا من شركة فايزر للأطفال الأصغر سنًا وإذا تم التصريح بذلك، فسيصبح أول لقاح متاح للأطفال الأصغر سنًا لقاح فايزر مُصرح به بالفعل للأطفال من سن 12 إلى 15 عامًا وهو مُعتمد للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكبر.

وأوضح فاوتشى: "إذا نظرت إلى البيانات التي تم الإعلان عنها من قبل شركة فايزر، فإن البيانات تبدو جيدة فيما يتعلق بالفعالية والأمان."

وتوقع فاوتشى أن تقوم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بإصدار تصريحها وتسليمها إلى المجموعة الاستشارية للقاحات التابعة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) للحصول على توصياتها في 2 و3 نوفمبر.

وأضاف"إذا سارت الأمور على ما يرام، وحصلنا على الموافقة التنظيمية والتوصيات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فمن الممكن أن تكون اللقاحات متاحة للأطفال من سن 5 إلى 11 عامًا، في غضون الأسبوع الأول أو الثاني من نوفمبر."

ترسل شركة فايزر جرعات الأطفال بناءً على إذن إدارة الغذاء والدواء، وقال عضو مجلس إدارة FDA وفايزر السابق الدكتور سكوت جوتليب إن الشركة ستشحن جرعات للأطفال بمجرد أن توقع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.