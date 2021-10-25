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طلاب الكليات العسكرية يشكلون بأجسامهم أرقام دفعات التخرج فى حضور الرئيس السيسي

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 10:23 ص
طلاب الكليات العسكرية يشكلون بأجسامهم أرقام دفعات التخرج فى حضور الرئيس السيسي طلاب الكليات العسكرية فى حفل تخرجهم
كتب محمد عبد العظيم

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شكل طلاب الكليات العسكرية، خلال حفل تخرجهم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أرقام دفعات تخرجهم في ساحة العرض.

ويشهد الحفل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، تخرج دفعة 115 حربية، والدفعة 72 بحرية، والدفعة 88 جوية، والدفعة 58 فنية عسكرية، والدفعة 49 دفاع جوى، والدفعة 50 من المعهد الفنى للقوات المسلحة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه التحية لأسر وأهالى خريجين الكليات والمعاهد العسكرية الجديدة، وذلك فور دخوله مقر الاحتفال بالكلية الحربية، فى حين رفع الأهالى الأعلام وصور الرئيس، وقام الرئيس السيسى بتوجيه التحية من داخل سيارته، وذلك مرورا أمام الأهالى الذين يستعدون لحضر حفل تخريج الدفعة الجديدة من أبناء وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

 


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