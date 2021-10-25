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طلاب الكليات العسكرية يؤدون يمين الولاء أمام الرئيس السيسي

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 11:18 ص
طلاب الكليات العسكرية يؤدون يمين الولاء أمام الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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أدى طلبة الكليات العسكرية قسم الولاء، وهذا نصه: "أقسم بالله العظيم، أن أكون جندياً وفياً لجمهورية مصر العربية، محافظاً على أمنها وسلامتها حامياً ومدفعاً عنها، فى البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مخلصاً لرئيس الجمهورية، مطيعا للأوامر العسكرية، ومنفذاً لأوامر قادتى، ومحافظاً على سلاحى لا أتركه قط حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد"، وذلك خلال حفل تخرجهم اليوم.

ويشهد الحفل، بحضور الرئيس السيسي، تخرج دفعة 115 حربية، والدفعة 72 بحرية، والدفعة 88 جوية، والدفعة 58 فنية عسكرية، والدفعة 49 دفاع جوى، والدفعة 50 من المعهد الفنى للقوات المسلحة.

 
 

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